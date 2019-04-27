المؤتمرنت -

قوات الجيش تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته

كثفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.



وفي التفاصيل أوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بقطاع عسير وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



ولفت المصدر إلى احراق آلية وإعطاب أخرى بقصف مدفعي اثناء التصدي للزحف ،كما تم كسر زحف للمرتزقة في مجازة مسنوداً بالطيران الحربي وتدمير مدرعة بصاروخ ما أدى الى مقتل وإصابة العشرات منهم دون أي تقدم.



وبالقطاع ذاته تم إطلاق 15 صاروخاً من نوع زلزال 1 وعدد من قذائف المدفعية لى تجمعات للمرتزقة وآلياتهم قبالة منفذ علب وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم ،وتم إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات آخرى لهم في مجازة.



وحسب المصدر استهدفت عملية إغارة مواقع المرتزقة في البقع قبالة نجران وأسفرت من عن مصرع وإصابة العشرات منهم ،وتكبد المرتزقة خسائر كبيرة خلال عمليات متنوعة للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم قبالة نجران كذلك.



وفي القطاع ذاته تم كسر زحف للمرتزقة في رشاحة بالبقع و تحويل هجومه الى دفاع نتج عنه مقتل وجرح العشرات في صفوفهم وفرارمن تبقى ،فيما لقى المرتزقة محمد صالح البعسي،يسلم غازي بوسبعه ،محمد علي رمضان بادباه، حمزه سالم رمضان البوري مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة البقع.



وذكر المصدر أن جندياً سعودياً لقي مصرعه بعملية قنص في موقع الفريضة بجيزان ،وتم قنص جندي سوداني في موقع الحثيرة وقنص تسعة مرتزقة قبالة جبل قيس ،فيما تم تدمير رشاش عيار 12.5 قبالة جبل قيس بقصف مدفعي ومصرع طاقمه.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت ثلاثة صواريخ من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في جبهة مريس بمحافظة الضالع ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



ولقي القيادي المرتزق يوسف احمد محسن المكنى ابو الحارث قائد ما يسمى الكتيبة العاشرة مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الحشا بالمحافظة ذاتها.



ووفقاً للمصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة في صبرين بخب والشعف في محافظة الجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وانكسار زحف للمرتزقة في جبهة ذابة بمديرية ماوية في محافظة تعز نتج عنه مصرع وإصابة العشرات منهم دون أي تقدم.



وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة وآلية لهم شرق جبل النار،فيما لقي خمسة مرتزقة مصرعهم بعمليات قنص شمال صحراء ميدي.