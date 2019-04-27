المؤتمرنت -

تلاشي أزمة المشتقات النفطية

تلاشت تدريجياً أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء منذُ صباح اليوم السبت، وبدت معظم محطات تعبئة المشتقات النفطية شبه خالية من طوابير السيارات التي ارتصت أمامها خلال الايام القليلة الماضية.



وأكد سائقو سيارات لـ"المؤتمرنت" انتهاء أزمة المشتقات النفطية في صنعاء والمناطق المجاوره لها، مشيرين إلى أنهم تمكنوا من تعبئة مركباتهم (سياراتهم) اليوم بسهوله وسلاسه.



وشهدت شوارع وتقاطعات العاصمة صنعاء اليوم اختناقاً مرورياً معتاداً بفعل ازدياد حركة النقل الداخلي، وتوفر المشتقات النفطية.



وكان ميناء الحديدة استقبل أمس الاول الخميس السفينة " باهيا دامس " وعلى متنها كمية (24) ألف طن من مادة البنزين،



وتسعى وزارة النفط والمعادن لتحقيق استقرار في سوق المشتقات النفطية في ظل العدوان الجائر والحصار الظالم المفروض على اليمن للعالم الخامس على التوالي.



