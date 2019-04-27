المؤتمرنت -

دعوات للتصويت لمتسابق يمني ببرنامج "الزمن الجميل"

تأهل المتسابق اليمني عمر ياسين مساء امس الجمعة لنهائيات برنامج "الزمن الجميل" بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت في الحلقة قبل النهائية.



وتأهل إلى جانب المتسابق اليمني للمرحلة النهائية، إلى جانب (3) متسابقين آخرين هم : المتسابق المصري محمد شطا، والمغربي علي المديدي، والسعودي موسى معيدي، فيما غادرت البرنامج المتسابقة المصرية صابرين النجيلي نتيجة حصولها على أقل نسبة من تصويت.



ودعا فنانون ومثقفون يمنيون الى مواصلة مؤازرة ودعم الفنان اليمني عمر ياسين في الحلقة المقبلة والاخيرة من البرنامج.



وتفاعل ناشطون مع دعوات مؤازرة المتسابق اليمني، واطلقوا صفحات وهاشتاجات على شبكات التواصل الاجتماعي للتصويت له .



وقدم المتسابق اليمني طيلة مراحل المسابقة اداء متميز، وحظي باشادات واعجاب لجنة التحكيم، واشادت الفنانة أنغام بأدائه، وقالت: "إن أداءه يؤكد تطوره خلال مختلف مراحل البرنامج وهو ما سيكون في مصلحته في المراحل المقبلة".



وكان ياسين قد تأهل لخوض المنافسات النهائية هو وعدد من المشتركين بعد أن اجتاز وبكل جدارة مراحل عدة من بين 100 متسابق من مختلف الدول العربية.



ويطمح المتسابق ياسين للحصول على لقب البرنامج، ودعا ، في حسابة على فيس بوك، الجمهور اليمني لمواصلة التصويت له، وقال: لقد غمرتني السعادة وأنا ألمس وأتابع حب اليمنيين لي ، وهذا الشيء يضعني أمام تحد لتقديم أفضل ماعندي، وإسعاد جمهوري الحبيب.



يشار إلى أن الحلقة النهائية من برنامج الزمن الجميل ستعرض مباشرة يوم الجمعة القادمة على قناة أبوظبي وفيها سيعلن عن الفائز بلقب المسابقة، وسيكون الجمهور هو الحكم الفاصل في من ينتزع هذا اللقب.



للتصويت للمتسابق اليمني عمر ياسين، أرسل الرقم 5 برسالة نصية على الأرقام التالية :

- يمن موبايل 87610

- إم تي إن 1652

- سبأ فون 5290





