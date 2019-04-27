المؤتمرنت -

هجوم وقصف نوعي في جبهة ما وراء الحدود

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل اليوم هجوماً نوعياً على مواقع المرتزقة في رشاحة قبالة نجران، بالتزامن مع قصف تجمعات في عسير.



وأكد مصدر عسكري ان الهجوم النوعي اسفر عن مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة وأسر آخرين.



وأشار المصدر إلى ان إنكسار زحف للمرتزقة قبالة السديس بنجران واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



ولفت المصدر إلى استهداف مدرعة وآلية عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي غربي مجازة بعسير بصاروخين موجهين.



وافاد المصدر بأن القوة الصاروخية استهدفت بـ5 صواريخ زلزال1 تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بذات الجبهة أوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات ومواقع للمرتزقة قبالة منفذ علب والربوعة .. مؤكدا سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



