المؤتمرنت -

7 شهداء بغارتين للعدوان في الضالع

استشهد 7 مواطنين اليوم إثر استهداف طيران العدوان السعودي سيارتين في محافظة الضالع.



وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن غارتين على سيارتين في منطقة العود ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين بينهم أطفال ونساء.