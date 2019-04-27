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أخبار
7 شهداء بغارتين للعدوان في الضالع
السبت, 27-أبريل-2019
المؤتمرنت
-
7 شهداء بغارتين للعدوان في الضالع
استشهد 7 مواطنين اليوم إثر استهداف طيران العدوان السعودي سيارتين في محافظة الضالع.
وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن غارتين على سيارتين في منطقة العود ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين بينهم أطفال ونساء.
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