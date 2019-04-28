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أخبار
المؤتمر نت - انتصارات للجيش واللجان بجبهات الدفاع عن الوطن

انتصارات للجيش واللجان بجبهات الدفاع عن الوطن
الأحد, 28-أبريل-2019
المؤتمرنت -
انتصارات للجيش واللجان بجبهات الدفاع عن الوطن
حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات في جبهات الدفاع عن الوطن ضد مرتزقة العدو السعودي الذين تكبدوا خسائر في الأرواح والعتاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن عدداً من مرتزقة الجيش السعودي قتلوا وجرحوا خلال كسر زحف في الحماد بنجران واستهداف آلياتهم بالمدفعية، مبيناً أنه تم كسر زحف آخر للمرتزقة في الربعة بالأجاشر قبالة نجران ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.

كما كسر أبطال الجيش واللجان زحفاً للمرتزقة قبالة السديس واستهدفوا تجمعاتهم بالمدفعية ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

وقال المصدر إن القيادي المرتزق ناجي حسن القصمة رئيس ما تسمى عمليات طيبة الاسم قتل مع ثلاثة من مرافقيه في كمين لوحدة الهندسة بالأجاشر قبالة نجران.

وأكد المصدر تطهير عدداً من المواقع في رشاحة قبالة نجران خلال عملية هجومية للجيش واللجان أسفرت أيضاً عن مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وأسر آخرين، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في رقابة المناره وقبالة السديس.

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أطلقت 11 صاروخاً من نوع زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي غربي مجازة وقبالة منفذ علب في عسير.

وأوضح المصدر أنه تم كسر زحف للمرتزقة على مجازة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، ودكت المدفعية تجمعات ومواقع للمرتزقة قبالة منفذ علب والربوعة كما تم تدمير مدرعة وآلية عسكرية غربي مجازة.

وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان كسروا زحفاً للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان استمر ست ساعات وأسفر عن مصرع وجرح عدد منهم، لافتاً إلى أن عدداً آخر من المرتزقة قتلوا وجرحوا في كمين قبالة الجبل.

وأضاف المصدر أن القيادي المرتزق صادق الوصابي أركان حرب الكتيبة الثانية في ما يسمى اللواء السابع حرس حدود قتل مع ثلاثة من مرافقيه وأصيب أربعة آخرون بنيران الجيش واللجان قبالة جيزان .

وفي محافظة الضالع تمكن الجيش واللجان من تطهير عدد كبير من المواقع في جبهة الأزارق خلال عملية هجومية واسعة وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من المرتزقة بينهم قيادي.

وأردف المصدر أنه تم تأمين واستعادة عدد من المواقع خلال عملية هجومية في ماوية بمحافظة تعز أسفرت عن مصرع وجرح عدد من المرتزقة واغتنام رشاش عيار 12.7.

كما تم إطلاق صاروخ نوع زلزال1 وصاروخ كاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في مفرق الوازعية ومعسكر خالد بتعز.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأسفرت عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء عن مقتل وجرح عدد منهم، كما تم استهداف أربع آليات للمرتزقة بقصف مدفعي في الجريبات بمديرية ناطع .








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