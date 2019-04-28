المؤتمرنت -

شهداء وحرجى مواطنين بـ18 غارة لطيران العدوان

شن طيران العدوان السعودي 18 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين، واستهدفت قوى العدوان منازل وممتلكات المواطنين وواصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مصدر أمني إن سبعة مواطنين استشهدوا بينهم طفل وامرأتان بغارتين شنهما طيران العدوان على سيارتين في منطقة الشرنمة بمديرية قطعبة محافظة الضالع.



وأوضح المصدر أن مواطناً أصيب بنيران الغزاة والمرتزقة في منطقة المغرس بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وقصف الغزاة والمرتزقة بـ25 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الفازة بالمديرية.



وفي التحيتا أيضاً استهدف الغزاة والمرتزقة بـ19 قذيفة مدفعية منطقة الجاح وقصفوا بـ 26 صاروخ كاتيوشا و17 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة منطقة الجبلية، كما استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية في إحدى المزارع بالمنطقة نفسها.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بشكل متواصل مطار الحديدة بالمدفعية والعيارات المتوسطة، كما قصفت بـ49 قذيفة مدفعية شركتي العوادي والمتحدة للخرسانة ومناطق متفرقة بمنطقة كيلو16 في مديرية الدريهمي.



وأكد المصدر احتراق منزلين إثر قصف لمرتزقة العدوان على مدينة الدريهمي المحاصرة.



وقصفت قوى العدوان بالمدفعية منازل المواطنين في منطقة الحيدين بمديرية القبيطة محافظة لحج ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية بني سعد بمحافظة المحويت، وخمس غارات على قاع الحقل بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار أدت إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.



وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان غارتين على مديرية بني مطر، وخمس غارات على مديرية الحيمة الخارجية.



وذكر المصدر أن الطيران المُعادي شن غارة على مجازة في عسير.