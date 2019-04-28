الأحد, 28-أبريل-2019 الساعة: 02:56 م - آخر تحديث: 02:55 م (55: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
أبو‮ ‬راس‮ .. ‬شخصية‮ ‬الإجتماع‮ ‬المؤتمري
يحيى نوري
ماذا‮ ‬لو؟‮ ‬
حياة‮ ‬إبراهيم‮
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - شهداء وحرجى مواطنين بـ18 غارة لطيران العدوان

شهداء وحرجى مواطنين بـ18 غارة لطيران العدوان
الأحد, 28-أبريل-2019
المؤتمرنت -
شهداء وحرجى مواطنين بـ18 غارة لطيران العدوان
شن طيران العدوان السعودي 18 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين، واستهدفت قوى العدوان منازل وممتلكات المواطنين وواصلت خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر أمني إن سبعة مواطنين استشهدوا بينهم طفل وامرأتان بغارتين شنهما طيران العدوان على سيارتين في منطقة الشرنمة بمديرية قطعبة محافظة الضالع.

وأوضح المصدر أن مواطناً أصيب بنيران الغزاة والمرتزقة في منطقة المغرس بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وقصف الغزاة والمرتزقة بـ25 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الفازة بالمديرية.

وفي التحيتا أيضاً استهدف الغزاة والمرتزقة بـ19 قذيفة مدفعية منطقة الجاح وقصفوا بـ 26 صاروخ كاتيوشا و17 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة منطقة الجبلية، كما استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية في إحدى المزارع بالمنطقة نفسها.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بشكل متواصل مطار الحديدة بالمدفعية والعيارات المتوسطة، كما قصفت بـ49 قذيفة مدفعية شركتي العوادي والمتحدة للخرسانة ومناطق متفرقة بمنطقة كيلو16 في مديرية الدريهمي.

وأكد المصدر احتراق منزلين إثر قصف لمرتزقة العدوان على مدينة الدريهمي المحاصرة.

وقصفت قوى العدوان بالمدفعية منازل المواطنين في منطقة الحيدين بمديرية القبيطة محافظة لحج ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية بني سعد بمحافظة المحويت، وخمس غارات على قاع الحقل بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار أدت إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.

وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان غارتين على مديرية بني مطر، وخمس غارات على مديرية الحيمة الخارجية.

وذكر المصدر أن الطيران المُعادي شن غارة على مجازة في عسير.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: طفل يحير الأطباء بسبب مرضه
عربي ودولي: تشكيل مجلس سيادي بالسودان
عربي ودولي: مصر تغلق حدودها مع ليبيا
عربي ودولي: 10 قتلى بفيضانات اندونيسيا
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين
عربي ودولي: فنزويلا تنسحب من "الدول الأمريكية"
رياضة: وست هام يتغلب على توتنهام هوتسبير
فنون ومنوعات: كعكة تكلف إيطالية 40 ألف يورو
عربي ودولي: امريكا تحذر مواطنيها من السفر لسريلانكا
أخبار: تلاشي أزمة المشتقات النفطية
أخبار: قوات الجيش تواصل قصف مواقع العدو
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق ستوكهولم
أخبار: إطلاق 17 صاروخ على المرتزقة بعسير
أخبار: كسر زحف للمرتزقة في تعز
أخبار: قصف صاروخي على المرتزقة بالضالع
أخبار: صد زحف للمرتزقة في عسير وتكبيدهم خسائر
أخبار: المحويت.. تسجيل 28 حالة وفاة بالكوليرا
رياضة: اتلانتا يتأهل الى نهائي كأس إيطاليا
اقتصاد: الذهب يعاود الإرتفاع من جديد
أخبار: طيران العدوان يشن 5 غارات على تعز
أخبار: العواضي يواسي بوفاة الشيخ محمد دنبع
أخبار: اعلاميو المؤتمر يواسون أبوراس وآل الوزير
أخبار: اعدامات في الضالع و30 قذيفة عدوانية
أخبار: إنهاء مرتقب لأزمة البنزين خلال 48 ساعة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة محمد الوزير
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019