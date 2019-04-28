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أخبار
المؤتمر نت - تدمير آلية ودبابة للمرتزقة في عسير وقبالة نجران

تدمير آلية ودبابة للمرتزقة في عسير وقبالة نجران
الأحد, 28-أبريل-2019
المؤتمرنت -
تدمير آلية ودبابة للمرتزقة في عسير وقبالة نجران
دُمرت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليوم دبابة وآلية عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي في قطاعي عسير ونجران.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الدروع في الجيش واللجان الشعبية دمرت دبابة قبالة منفذ علب بعسير بصاروخ موجه، ومصرع وجرح طاقمها.

وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر قبالة نجران ومصرع من كان على متنها.

يذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا أمس السبت، محاولة زحف للمرتزقة في الربعة بصحراء الأجاشر وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.










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