المؤتمرنت -

تكبيد العدوان ومرتزقته خسائر فادحة

قصفت القوة الصاروخية بصواريخ زلزال 1 تجمعات العدو السعودي ومرتزقته ، وتم استهدافهم بعملية مشتركة لسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية ما أدى الى تكبيدهم خسائر في العدة والعتاد.



وقال مصدر عسكري أن عملية مشتركة لسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعًا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس بقطاع نجران محققة إصابات مباشرة .



وأطلقت القوتين الصاروخية والمدفعية صاروخ زلزال1 وعدد من القذائف المدفعية على رقابة الهجلة والحماد بالقطاع ذاته ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم



وأضاف المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً للمرتزقة في الحماد استمر لعدة ساعات بمشاركة الطيران الحربي والاباتشي وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات منهم .



وفي نجران كذلك تم تفجير آليتين للمرتزقة في صحراء الأجاشر ومصرع وإصابة من على متنهما, وتم اعطاب آليتين في مربع الحماد ،فيما قتل وجرح عدد من المرتزقة بكمين استهدفهم في صحراء البقع .



وأشار المصدر إلى أن أنه تم إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة غربي مجازة بعسير, وتم اعطاب آلية عسكرية ومصرع وإصابة من كانوا على متنها بقصف مدفعي استهدف تجمعاً لأفرادهم وآلياتهم في الربوعة .



وفي القطاع نفسه دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وغربي مجازة محققة إصابات مباشرة , في حين تم تدمير دبابة و مدرعة عسكرية قبالة منفذ علب.



وحسب المصدر كسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً واسعاً للمرتزقة شرق الخوبة بجيزان استمر ثمان ساعات بمشاركة الطيران الحربي والاباتشي و أسفرعن مصرع وإصابة العشرات منهم دون اي تقدم .



وفي جيزان أيضاً أطلقت القوة الصاروخية صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في موقع الفريضة ،وتم قنص جندي سعودي في الموقع ذاته .



وأكد المصدر مصرع خمسة مرتزقة وإصابة 13 آخرين وتدمير آليتين بقصف صاروخي و مدفعي استهدف تجمعاتهم في مفرق الوازعية بمحافظة تعز،وتم إطلاق ثلاثة صواريخ من نوع زلزال1 على تجمعات لهم في معسكر خالد .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن عملية إغارة للجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة حمير بمديرية مقبنة في محافظة تعز وخلفت عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في الفاخر بمحافظة الضالع .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة شرق حيران بمحافظة لحج.

