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المؤتمر نت - عقدت اللجنة المالية المنبثقة عن اللجنة العليا للاعداد والتحضير لانعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الاستاذ احمد النويرة عضو اللجنة العامة رئيس اللجن

اللجنة المالية تقر الترتيبات النهائية لانعقاد دورة اللجنة الدائمة للمؤتمر
الإثنين, 29-أبريل-2019
المؤتمرنت -
اللجنة المالية تقر الترتيبات النهائية لانعقاد دورة اللجنة الدائمة للمؤتمر
عقدت اللجنة المالية المنبثقة عن اللجنة العليا للاعداد والتحضير لانعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الاستاذ احمد النويرة عضو اللجنة العامة رئيس اللجنة، والاستاذ فؤاد الكميم رئيس الدائرة المالية بالمؤتمر عضو اللجنة، والاستاذ هادي القهالي نائب رئيس الدائرة المالية بالمؤتمر عضو اللجنة .


وناقشت اللجنة الترتيبات النهائية الخاصة بانعقاد دورة اللجنة الدائمة في ضوء التقارير المدرجة على جدول أعمالها، وفي ضوء تقارير اللجان التنظيمية والإعلامية حيث اقرت تلك الترتيبات بشكل نهائي .
واكدت اللجنة ان عملية التحضيرات تسير بوتيرة جيدة وبشكل يساعد في سهولة انعقاد الدورة وانجاحها على الوجه الاكمل .

وعبرت اللجنة عن ثقتها في ان الدورة ستمثل انطلاقة جديدة في مسار العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة القادمة وبما يسهم في الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية ودوره في الحياة السياسية على المستوى الوطني.








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