المؤتمرنت -

70 مؤسسة مهنية وفنية استهدفها طيران العدوان

قال وزير التعليم الفني والتدريب المهني إن إجمالي عدد مؤسسات التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع التي تعرضت لأضرار بالغة نتيجة استهدافها من قبل طيران العدوان السعودي بصورة مباشرة وغير مباشرة وصلت إلى اكثر من 68 مؤسسة تدريبية، منها 18 مؤسسة تدريبية تعرضت لأضرار بالغة.



واضاف ان التكلفة التقديرية لإجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة على مؤسسات التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع خلال اربع سنوات من العدوان بلغت 775 مليون و802 ألف دولار، منها 680 مليون و751 ألف دولار حجم الاضرار غير المباشرة لتلك المؤسسات.



وقال المهندس غازي أحمد علي : ان العدوان السعودي الغير المبرر على اليمن تجاوز كل القوانين الدولية والرسالات السماوية والاعراف الانسانية في استهدافه للإنسان اليمني وحضارته وموارده وممراته البرية والبحرية، وليس كما يدعي منذ اول لحظة للعدوان بانه يقوم بمقاومة الانقلاب واعادة الشرعية المزعومة.



وتطرق الوزير ، في مؤتمر صحفي عقدة اليوم الاثنين بصنعاء على هامش فعاليات المعرض الثالث لإبداعات واختراعات طلاب كلية مجتمع صنعاء، إلى حجم الاضرار التي تعرضت له مؤسسات التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع جراء استهداف تحالف العدوان لها وحصاره الجائر وتأثير ذلك على الحياة الاقتصادية والنفسية لعدد كبير من الطلاب والطالبات وعزوف الكثير منهم عن الدراسة بسبب الأوضاع الأمنية والظروف الاقتصادية الصعبة .



واشار إلى سعي العدوان السعودي منذ يومه الأول لاستهداف وتدمير المؤسسات التعليمية والمعاهد الفنية والمهنية إدراكاً منه بأهمية هذا القطاع الحيوي المعول عليه بتسليح الاجيال الصاعدة بالعلم والمعرفة التي تبني الأوطان.



من جهته قال نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي: إن العدوان السعودي على اليمن كان مخطط له منذ فترة طويلة وليس وليد اللحظة بغية تدمير الأمة بدءا من تدمير العراق وسوريا وليبيا ومن ثم اليمن في سياق السيطرة على مقدرات وثروات هذه الدول وجعلها تحت الوصاية الاستعمارية .



وكشف ان عدد المؤسسات التي تعرضت لتدمير كلي نتيجة قصفها بصورة مباشرة بلغت 20 مؤسسة تدريبية فيما تعرضت 31 مؤسسة لتدمير جزئي ، و17 مؤسسة تدريبية تدمير بسيط جراء تعرضها لاضرار نتيجة اصابة المناطق المجاورة لها .







