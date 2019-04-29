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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ على الملجمي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ على محمد ناجى الملجمي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والمواقف الوطنية .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / معمر علي محمد الملجمي، مدير امن مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء، واخوانه وكافة آل الملجمي ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعميق المواساة، سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".

