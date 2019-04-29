المؤتمرنت -

الخدمة المدنية تعلن الأربعاء المقبل اجازة رسمية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 مايو إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة يوم العمال العالمي وذلك استنادا إلى نص المادة (3) الفقرة (8) من القانون رقم (2) لعام 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.



وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والإعلام والمؤسسات التابعة لهما أحر التهاني وأطيب التبريكات لكافة عمال وعاملات الجمهورية وأبناء الشعب اليمني, سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمن كل ما يصبوا إليه من رفعة وتقدم وازدهار.