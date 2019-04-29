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أخبار
طيران العدوان يشن 4 غارات على ذمار
الإثنين, 29-أبريل-2019
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن 4 غارات على ذمار
شن طيران العدوان السعودي اليوم أربع غارات على مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة بني سويد بمديرية ضوران آنس.
(سبأ)
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