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غارتان لطيران العدوان على صرواح

شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية صرواح بمأرب.



وأوضح مصدر أمني أن غارات العدوان خلفت أضرارا في منازل المواطنين بمديرية صرواح.















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