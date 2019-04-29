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أخبار
غارتان لطيران العدوان على صرواح
الإثنين, 29-أبريل-2019
المؤتمرنت
-
غارتان لطيران العدوان على صرواح
شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية صرواح بمأرب.
وأوضح مصدر أمني أن غارات العدوان خلفت أضرارا في منازل المواطنين بمديرية صرواح.
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