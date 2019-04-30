المؤتمرنت -

خسائر فادحة بصفوف مرتزقة العدو السعودي

ألحق الجيش واللجان الشعبية هزائم مريرة في صفوف العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات وكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعمليات عسكرية متنوعة خلال ال24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدرعسكري أن الجيش و اللجان الشعبية كسروا زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس بجيزان من ثلاثة مسارات بمشاركة الطيران الحربي والاباتشي نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإحراق رشاش عيار 14.5 .



وأشار المصدر إل انكسار زحف للمرتزقة في البقع بنجران من ثلاثة مسارات وتدمير طقم يحمل عدد منهم وسقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات خلال الزحف .



كما تم كسر زحف واسع للمرتزقة في الصوح قبالة نجران بمشاركة الطيران وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد ،تم قنص مرتزقة واستهداف مجموعة من المرتزقة بتفجير في مربع الحماد .



ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون خلال كسر زحف لهم استمر عدة ساعات في رشاحة ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لآليات مرتزقة الجيش السعودي في مربع الحماد ما أدى الى مقتل وجرح عدد منهم .



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب بقطاع عسير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتم تدمير آلية لهم بصاروخ موجه في مجازة .



وبالقطاع ذاته استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وغربي مجازة ،وتم كسر زحف لهم قبالة المنفذ و أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى ،فيما لقي ثمانية مرتزقة مصرعهم بعمليات قنص قبالة منفذ علب وفي الربوعة .



وحسب المصدر تم استهداف تجمعات للمرتزقة في مريس بمحافظة الضالع بصاروخ زلزال1 والإصابة مباشرة ،كما تم إطلاق صاروخين من نوع زلزال 1 على تجمعات لمرتزقة العدوان غرب حيران في حجة ،وقنص مرتزقين أثنين شرق مثلث عاهم بالمحافظة ذاتها .

