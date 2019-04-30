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أخبار
المؤتمر نت - 13 غارة واستمرار خروقات المرتزقة بالحديدة

13 غارة واستمرار خروقات مرتزقته بالحديدة
الثلاثاء, 30-أبريل-2019
المؤتمرنت -
13 غارة واستمرار خروقات مرتزقته بالحديدة
واصل الغزاة والمرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن طيران العدوان السعودي 13 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضح مصدر أمني أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بـ32 قذيفة مدفعية والأسلحة الرشاشة مزارع المواطنين في منطقة الفازة وجنوب مدينة التحيتا.

وأشار إلى أن مرتزقة العدوان أطلقوا قذائف المدفعية ونيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه كلية الهندسة ومناطق متفرقة بحي 7 يوليو والأحياء السكنية في شارع الخمسين ومطار الحديدة وجولة موبايل.

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مدينة حرض بمحافظة حجة، وأربع غارات على منطقة بني سويد بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار، كما شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارتين على منطقة بقلان بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مجازة في عسير.








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