المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد الخراشي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد عبد الرحمن محمد علي الخراشي الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني في مجال القوات المسلحة ، والعمل التعاوني والتنمية الاجتماعية.



واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام، إلى عدد من مناقب الفقيد، واسهاماته المجتمعية، وتمتعه بثقافة وطنية وقومية، وما حظي به طوال مسيرته العملية من احترام وتقدير في مختلف الأوساط.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى اللواء حميد علي الخرا شي وإخوانه، والى العقيد ابراهيم عبد الرحمن الخراشي وإخوانه ، وكافة آل الخراشي بمديرية مغرب عنس محافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق بن أمين أبو راس، باسمه وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعميق المواساة، سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.

" إنا لله وإنا إليه راجعون

