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المؤتمر نت - حيا مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، كافة العمال والعاملات في مختلف مرافق العمل والإنتاج في بلادنا وذلك بمناسبة الأول من مايو العيد العالمي للعمال

مجلس النواب يحييً عمال اليمن بعيدهم العالمي
الثلاثاء, 30-أبريل-2019
المؤتمرنت -
مجلس النواب يحييً عمال اليمن بعيدهم العالمي
حيا مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، كافة العمال والعاملات في مختلف مرافق العمل والإنتاج في بلادنا وذلك بمناسبة الأول من مايو العيد العالمي للعمال.

وأشاد المجلس بالجهود الطيبة التي يبذلها العمال والعاملات في سبيل زيادة الإنتاج وتحسين العمل بمختلف أشكاله رغم العدوان الذي تشنه دول تحالف الشر بقيادة السعودية .

وشدد مجلس النواب على بذل مزيد من الجهود لتحسين أكثر لمستوى العمل والإنتاج وجودة الخدمات.

ودعا المجلس كافة عمال وعاملات اليمن إلى مزيد من التماسك والثبات لتعزيز وحدة الصف الوطني إلى جانب أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية من أجل تواصل واستمرار التصدي للعدوان ومؤامراته والوصول إلى النصر المبين بإذنه تعالى .

من جهة أخرى أقر مجلس النواب مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل في ضوء تقرير لجنة الشؤون الشؤون المالية.

إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ووزير المالية رشيد عبود أبو لحوم بشأن طلب الحكومة سحب مشروع قانون بشأن الموافقة بتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، نظراً لانتفاء الهدف من عرض مشروع القانون وتغيير اتجاه طلب الحكومة .

وشكرت الرسالة المجلس الموقر لتعاونه المتواصل مع حكومة الإنقاذ الوطني لما فيه مصلحة البلاد .

وفي ضوء ذلك وافق المجلس على طلب الحكومة مع التأكيد على العمل بالقانون النافذ .

وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع مجلس النواب إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية الدكتور علي عبدالله أبو حليقة والموجهة إلى رئيس وأعضاء المجلس بشأن اعتذار وزير المياه والبيئة عن حضور جلسة المجلس لهذا اليوم للرد على سؤال عضو المجلس علي محمد الزنم ، وعلى أن يحضر في جلسة أخرى .








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