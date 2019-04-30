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أخبار
المؤتمر نت - لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم، اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة الجوف

مصرع مرتزقة وتدمير 3 آليات لهم بالجوف
الثلاثاء, 30-أبريل-2019
المؤتمرنت -
مصرع مرتزقة وتدمير 3 آليات لهم بالجوف
لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم، اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن هجمات نوعية للجيش واللجان استهدفت مواقع المرتزقة في وادي شواق والمصلوب وجنوب مجمع المتون، كبدت المرتزقة عشرات القتلى والجرحى وتدمير عتادهم العسكري.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال عملية تسلل فاشلة لهم بإتجاه احد المواقع العسكرية بجبل القرن في مديرية خب والشعف.

وأشار المصدر إلى تدمير 3 آليات عسكرية للمرتزقة في أسطر وصبرين بذات المديرية ومصرع وجرح من كان على متنيهما.








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