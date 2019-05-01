المؤتمرنت -

خسائر بشرية بصفوف العدو ومرتزقته في الحدود

كبدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل في جبهات ماوراء الحدود، الجيش السعودي ومرتزقته خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من المرتزقة بكسر زحف لهم على مواقع عسكرية في الطلعة استمر أكثر من سبع ساعات.



وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال1 محلي الصنع على تجمع للجنود السعوديين ومرتزقتهم في معسكر عاصفة بنجران، محققاً إصابات دقيقة.



ولفت المصدر إلى تدمير آلية محملة بالمرتزقة في صحراء الأجاشر، ومصرع وجرح من كان على متنها.



واشار المصدر إلى أن وحدات الجيش واللجان دمرت آلية عسكرية للمرتزقة قبالة منفذ علب بعسير، ومصرع وجرح من كان على متنها، فيما لقي أربعة مرتزقة مصرعهم قنصاً قبالة المنفذ.



وافاد المصدر بأن عدد من المرتزقة لقوا مصرعهم باستهداف وحدة الدروع لمدرعة لهم بصاروخ موجه في مجازة عسير.



