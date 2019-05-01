المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر : الدائمة الرئيسية لن تتجاوز النظام الداخلي ولن تحدد موقفا من احد

اكد الشيخ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام أن اجتماع اللجنة الدائمة المزمع عقده بعد غد الخميس بصنعاء هو اجتماع دوري تأجل اكثر من خمس سنوات .. مشيرا إلى أن لملمة اعضاء المؤتمر في هذا الوقت يعتبر نصرا كبيرا



وقال رئيس المؤتمر في حوار مقتضب مع صحيفة "الميثاق" وينشر في عددها الصادر يوم غد الخميس :" اننا لن نتجاوز النظام الداخلي ولن نسيء لاحد لان المؤتمر بقوة افعاله وبنشاطه داخل جماهيره سواء على المستوى المركزي او على مستوى المحافظات او المديريات او العزل".



وإوضح أن دورة الدائمة ستشهد اقبالا منقطع النظير من قبل أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية من عموم محافظات الجمهورية..



واستغرب الشيخ صادق من الترويجات والاتهامات التي يرددها البعض بأن اجتماع اللجنة سيعمل على شق الصف المؤتمري .. وقال : " من يقول ان هذا الانعقاد سيشق الصف المؤتمري هو بادعائه يعمل على شق المؤتمر ، نحن فاتحون صدورنا لكل المؤتمريين ولدينا هيئات قيادية وهذه الهيئات محددة بالنظام الداخلي".



واضاف قائلا: " أي شخص يشكك في هذا لايريد للمؤتمر ان يستعيد دوره بل يريده ان يموت ..لكننا نؤكد بأن المؤتمر لن يموت لانه ليس ملكاً لاشخاص بل ملك لأعضائه وملك لكل أبناء الشعب".



وحول من يشكك في قوام اللجنة الدائمة ويدعي ان هناك قرارات تصعيد للبعض قال رئيس المؤتمر :" من يشكك في ذلك هو شخص مريض.. لانه امر غير واقع ، وقوام اللجنة معروف ومحددين بالانتخاب وحسب المناصب.. ولم نعمل على تصعيد أي شخص".