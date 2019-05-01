الأربعاء, 01-مايو-2019 الساعة: 02:35 م - آخر تحديث: 02:25 م (25: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
أبو‮ ‬راس‮ .. ‬شخصية‮ ‬الإجتماع‮ ‬المؤتمري
يحيى نوري
ماذا‮ ‬لو؟‮ ‬
حياة‮ ‬إبراهيم‮
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة،

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة
الأربعاء, 01-مايو-2019
المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة
واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات والقصف الصاروخي والمدفعي على محافظتي حجة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان استهدفت مطار الحديدة بالرشاسات الثقيلة، وقصفت بالمدفعية باتجاه المطار ومدينة الشعب وفلل المري وفندق الواحة وشارع الـ50.

كما استهدفت قوى العدوان بالمدفعية والرشاشات المتوسطة حارة الضبياني وما جاورها بمنطقة 7 يوليو وقصفت بالقذائف المدفعية شمال وشرق مدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة قصفوا بـ 9 قذائف هاون شرق حيس، وبأكثر من 20 قذيفة مدفعية منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأكد المصدر احتراق منزل مواطن وتضرر منازل مجاورة نتيجة قصف قوى العدوان بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على مدينة الدريهمي المحاصرة، واستهدت بـ 13 صاروخ كاتيوشا و10 قذائف هاون قرية محل الشيخ في منطقة كيلو16.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية مستبا بمحافظة حجة، وتعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: هبوط الذهب بضغط الأسهم الأميركية
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الأسهم الآسيوية
أخبار: مصرع مرتزقة وتدمير 3 آليات لهم بالجوف
أخبار: مجلس النواب يحييً عمال اليمن بعيدهم العالمي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد الخراشي
عربي ودولي: عدد القتلى الأجانب بتفجيرات سريلانكا
رياضة: بورتو يحرز لقب أبطال أوروبا
عربي ودولي: إمبراطور اليابان يتنازل عن العرش
أخبار: 13 غارة للعدوان واستمرار خروقات المرتزقة
أخبار: خسائر فادحة بصفوف مرتزقة العدو السعودي
أخبار: إقرار الترتيبات النهائية لانعقاد اللجنة الدائمة
أخبار: غارتان لطيران العدوان على صرواح
رياضة: إسبانيا تغير نظامي كأس الملك وكأس السوبر
اقتصاد: هبوط أسعار الذهب إلى أقل من 1284 دولار
أخبار: قتلى وجرحى من المرتزقة في نجران وعسير
أخبار: طيران العدوان يشن 4 غارات على ذمار
أخبار: الخدمة تعلن الأربعاء المقبل اجازة رسمية
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا
أخبار: البرلمان يؤكد على البت بقضايا السجناء
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ الملجمي
أخبار: 70 مؤسسة مهنية وفنية استهدفها العدوان
أخبار: تكبيد العدوان ومرتزقته خسائر فادحة
مجتمع مدني: أثار العدوان على المرأة والطفل في حلقة نقاشية
عربي ودولي: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال
أخبار: رسالتان من الخارجية لامين الامم المتحدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019