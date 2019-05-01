المؤتمرنت -

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات والقصف الصاروخي والمدفعي على محافظتي حجة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان استهدفت مطار الحديدة بالرشاسات الثقيلة، وقصفت بالمدفعية باتجاه المطار ومدينة الشعب وفلل المري وفندق الواحة وشارع الـ50.



كما استهدفت قوى العدوان بالمدفعية والرشاشات المتوسطة حارة الضبياني وما جاورها بمنطقة 7 يوليو وقصفت بالقذائف المدفعية شمال وشرق مدينة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة قصفوا بـ 9 قذائف هاون شرق حيس، وبأكثر من 20 قذيفة مدفعية منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.



وأكد المصدر احتراق منزل مواطن وتضرر منازل مجاورة نتيجة قصف قوى العدوان بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على مدينة الدريهمي المحاصرة، واستهدت بـ 13 صاروخ كاتيوشا و10 قذائف هاون قرية محل الشيخ في منطقة كيلو16.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية مستبا بمحافظة حجة، وتعرضت قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.