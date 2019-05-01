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المؤتمر نت - تكبد الجيش السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد في عدد من الجبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية

خسائر في عديد وعتاد العدو ومرتزقته
الأربعاء, 01-مايو-2019
المؤتمرنت -
خسائر في عديد وعتاد العدو ومرتزقته
تكبد الجيش السعودي ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد في عدد من الجبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأفاد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات جنود سعوديين ومرتزقة في معسكر عاكفة بنجران محققاً إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي في تفجير استهدفهم شرق رشاحة، كما تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في صحراء الأجاشر قبالة نجران ومصرع وإصابة من عليها.

وتم تدمير آليتين عسكريتين للمرتزقة في القذاميل بالأجاشر ومصرع من عليهما، كما دُمّرت مدرعة عسكرية بصاروخ موجه قبالة السديس ومصرع من كانوا عليها.

وأكد المصدر انكسار زحف للمرتزقة على الطلعة استمر أكثر من 7 ساعات بمشاركة الطيران الحربي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وفي عسير استهدفت وحدة الإسناد المدفعي تجمعات للمرتزقة و آلياتهم في الربوعة محققة إصابات مباشرة ، وتم قنص أربعة من المرتزقة قبالة منفذ علب.

وذكر المصدر أنه تم تدمير مدرعة عسكرية للمرتزقة في مجازة بصاروخ موجه ومصرع من عليها، وتم أيضاً إعطاب آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بسلاح مناسب قبالة منفذ علب.

ولفت المصدر إلى قنص أربعة من مرتزقة الجيش السعودي شرق الخوبة في جيزان.

وأوضح أنه تم إفشال عملية تسلل لمرتزقة العدوان على موقع للجيش واللجان الشعبية في جبل القرن بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وتدمير آلية محملة بالمرتزقة في صبرين وآليتين أخريين في جبهة أسطر بالمديرية.

ونفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع للمرتزقة في مديرية المصلوب وقتل وجرح عدد منهم.

كما نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع للمرتزقة جنوب مجمع المتون وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم استهداف تجمعات لهم جنوب غضب بمنطقة حام في مديرية المتون.

وقال المصدر إنه تم كسر زحف للمرتزقة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء استمر أربع ساعات وإعطاب آليتين بصواريخ موجهة غرب جبل العرجا وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر أنه تم إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في معسكر بوابة شرق جبل النار بجبهة حرض، و صاروخي كاتيوشا على معسكر أبو المظ الإستراتيجي بمحافظة حجة.

ونوه إلى تدمير أربع آليات للمرتزقة من قبل وحدة الهندسة في حيران ومصرع العديد منهم، واستهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة غرب جبل النار وإصابات مباشرة.








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