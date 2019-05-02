المؤتمرنت -

ابوراس رئيسا للمؤتمروالراعي ولبوزة واحمد علي نوابا وغازي الاحول امينا عاما

اختتمت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام اعمال دورتها الاعتيادية اليوم الخميس في العاصمة صنعاء باعلان تمسكها برئاسة الشيخ صادق امين ابوراس للمؤتمر الشعبي العام.



كما انتخبت الشيخ يحيى علي الراعي نائبا اول لرئيس المؤتمر وانتخبت كلا من الدكتور قاسم لبوزة والسفير احمد علي عبدالله صالح نوابا لرئيس المؤتمر .



وانتخبت اللجنة الدائمة الاستاذ غازي احمد علي محسن امينا عاما للمؤتمر الشعبي العام والاستاذ جابر عبدالله غالب امينا عاما مساعدا والاستاذة فاطمة الخطري امينا عاما مساعدا للمؤتمر لقطاع المراة.



كما وافقت اللجنة الدائمة على مقترح رئيس المؤتمر بتصعيد كلا من الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وعوض عارف الزوكا واحمد صالح المعكر وحسن احمد الهيج وعبدالواحد احمد صلاح الى عضوية اللجنة العامة .





