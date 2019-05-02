الخميس, 02-مايو-2019 الساعة: 04:22 م - آخر تحديث: 04:17 م (17: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
أبو‮ ‬راس‮ .. ‬شخصية‮ ‬الإجتماع‮ ‬المؤتمري
يحيى نوري
ماذا‮ ‬لو؟‮ ‬
حياة‮ ‬إبراهيم‮
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - اختتمت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام اعمال دورتها الاعتيادية اليوم في العاصمة صنعاء باعلان تمسكها برئاسة الشيخ صادق امين ابوراس للمؤتمر الشعبي العام .

ابوراس رئيسا للمؤتمروالراعي ولبوزة واحمد علي نوابا وغازي الاحول امينا عاما
الخميس, 02-مايو-2019
المؤتمرنت -
ابوراس رئيسا للمؤتمروالراعي ولبوزة واحمد علي نوابا وغازي الاحول امينا عاما
اختتمت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام اعمال دورتها الاعتيادية اليوم الخميس في العاصمة صنعاء باعلان تمسكها برئاسة الشيخ صادق امين ابوراس للمؤتمر الشعبي العام.

كما انتخبت الشيخ يحيى علي الراعي نائبا اول لرئيس المؤتمر وانتخبت كلا من الدكتور قاسم لبوزة والسفير احمد علي عبدالله صالح نوابا لرئيس المؤتمر .

وانتخبت اللجنة الدائمة الاستاذ غازي احمد علي محسن امينا عاما للمؤتمر الشعبي العام والاستاذ جابر عبدالله غالب امينا عاما مساعدا والاستاذة فاطمة الخطري امينا عاما مساعدا للمؤتمر لقطاع المراة.

كما وافقت اللجنة الدائمة على مقترح رئيس المؤتمر بتصعيد كلا من الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وعوض عارف الزوكا واحمد صالح المعكر وحسن احمد الهيج وعبدالواحد احمد صلاح الى عضوية اللجنة العامة .










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: بيان توضيحي هام من شركة النفط
اقتصاد: ضبط 637 مخالفة سعرية في أمانة العاصمة
رياضة: أياكس يهزم توتنهام في لندن
فنون ومنوعات: اعتداء وحشي يقتل مريضة عجوز بمستشفى
اقتصاد: هبوط الذهب بضغط الأسهم الأميركية
أخبار: خسائر في عديد وعتاد العدو ومرتزقته
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة
أخبار: خسائر بشرية بصفوف العدو ومرتزقته بالحدود
أخبار: انكسار زحف للمرتزقة في البيضاء
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الأسهم الآسيوية
أخبار: مصرع مرتزقة وتدمير 3 آليات لهم بالجوف
أخبار: مجلس النواب يحييً عمال اليمن بعيدهم العالمي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد الخراشي
عربي ودولي: عدد القتلى الأجانب بتفجيرات سريلانكا
رياضة: بورتو يحرز لقب أبطال أوروبا
عربي ودولي: إمبراطور اليابان يتنازل عن العرش
أخبار: 13 غارة للعدوان واستمرار خروقات المرتزقة
أخبار: خسائر فادحة بصفوف مرتزقة العدو السعودي
أخبار: إقرار الترتيبات النهائية لانعقاد اللجنة الدائمة
أخبار: غارتان لطيران العدوان على صرواح
رياضة: إسبانيا تغير نظامي كأس الملك وكأس السوبر
اقتصاد: هبوط أسعار الذهب إلى أقل من 1284 دولار
أخبار: قتلى وجرحى من المرتزقة في نجران وعسير
أخبار: طيران العدوان يشن 4 غارات على ذمار
أخبار: الخدمة تعلن الأربعاء المقبل اجازة رسمية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019