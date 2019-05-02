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ابوراس يجدد موقف المؤتمر المناهض للعدوان والمتمسك بالوحدة ( مسبق)

تحت شعار معا للحفاظ على تماسك المؤتمر الشعبي العام ، ووحدته التنظيمية، وتعزيز دوره في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، عقدت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام ، اليوم الخميس بصنعاء،دورتها الاعتيادية، برئاسة الشيخ المناضل صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وحضور أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية من عموم محافظات الجمهورية.



ودشنت اللجنة الدائمة الرئيسية اعمال دورتها الاعتيادية بالنشيد الوطني والسلام الجمهوري للجمهورية اليمنية، تلاها آيات من الذكر الحكيم ، فقراءة الفاتحة على روحي الشهيدين الزعيم المؤسس على عبدالله صالح، ورفيق دربه الأمين، عارف عوض الزوكا، وكافة شهداء الوطن.



وفي كلمته الافتتاحية الترحيبية اكد رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، على الاهمية التاريخية لهذا الاجتماع ،ليس في مسيرة وتاريخ المؤتمر الشعبي العام فقط وانما في التاريخ اليمني بشكل عام، مشيرا في هذا الصدد إلى حجم وتوالي التحديات والمؤامرات التي يواجهها المؤتمر الشعبي العام منذ ماقبل العام 2011م.



واستعرض رئيس المؤتمر الشعبي العام احصائيات بضحايا الحرب الظالمة على اليمن خلال 4 اعوام ماضية، وفقا لتقارير الأمم المتحدة، وقال رئيس المؤتمر ان هذه الحرب فرضت على اليمن وليس لها من سبب مهما كانت الاعذار. وجدد التاكيد على مواقف المؤتمر الشعبي العام المناهضة للعدوان، ضمن جماهير الشعب اليمني،



واشار ابو راس إلى رغبة العدوان في اطالة امد الحرب من خلال محاولات استنساخ المؤسسات الشرعية، وإنشاء تحالفات ينطبق عليها القول " التم المتعوس على خايب الرجاء".



وعبر عن رفض المؤتمر أي مشاريع لقوانين داخلية أو خارجية تضع قوى أو فئة يمنية ضمن قوائم الارهاب بما في ذلك جماعة "انصار الله" وجماعة حزب الاصلاح "الاخوان المسلمين في اليمن"، وقال : نحن في المؤتمر نرفض تصنيف اي جماعة يمنية بالارهابية .



وتطرق ابو راس إلى علاقة المؤتمر بانصار الله ، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على اشياء واختلافهم في اشياء اخرى، وفي اشارة إلى الخلافات حول طريقة ادارة مؤسسات الدولة اوضح ابو راس " إما لجان ثورية أو اجهزة دولة وقانون"، مؤكدا استحالة تمكن فئة أو طائفة من حكم اليمن والمجتمع اليمني منفردة .



وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام إن الوحدة اليمنية هي مصيرنا وتجري في دمائنا واذا كنا شطرين قبل توحدنا فانهم يريدونا اليوم ان يشطرونا 6 اشطار، موجها التحية لكل مقاومي الاحتلال في المحافظات الجنوبية والشرقية.



وقال ابو راس ان ما تسمى الشرعية عاجزة عن تأمين 70 كيلوا متر، وتوفير حماية للمسافرين في طريق العبر الذين يتعرضون يوميا للنهب ، وخاطب ما تسمى الشرعية : اما يكفيكم حصاد 4 سنوات من الحرب؟ واضاف " انهم ليسوا شرعية اليمن وانما شرعية الخارج".



ودعا قيادات دول الجزيرة العربية إلى اعادة ترتيب سياساتهم واحترام الشعوب وعدم التدخل في شئون الدول الاخرى، مذكرا بمشاركة وادوار اليمنيين في الفتوحات الاسلامية عبر التاريخ .



..........( تفاصيل اكثر لاحقا )

