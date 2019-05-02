المؤتمرنت -

توزيع كميات كبيرة من البنزين على محطات الامانة

أكدت شركة النفط اليمنية توزيع كميات كبيرة من البنزين على محطات أمانة العاصمة لمواجهة الطلب المتزايد على المواد البترولية.



وقالت الشركة في بيان لها إنه تم تحميل 3 ملايين لتر بنزين من منشآت الحديدة بشكل عاجل لتغطية الاحتياجات، مشيرة إلى أنه تم القضاء على أزمة البترول المفتعلة من قبل ضعفاء النفوس.



وأوضحت الشركة أنه تم توزيع كميات كبيرة لمحطات أمانة العاصمة والإشراف على تفريغها لمواجهة الطلب المتزايد على المواد البترولية وفتح المحطات للبيع للمواطنين أولاً بأول على مدار الأربع والعشرين ساعة دون توقف.



ولفتت إلى أن كافة المحطات أصبحت خالية تماماً من الطوابير ومظاهر الازدحام.