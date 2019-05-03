المؤتمرنت -

شوروية المؤتمر تبارك مقررات اللجنة الدائمة

باركت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام النجاح الكبير الذي حققته الدورة الإعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة بصنعاء بحضور اكثر من 800 عضو لجنة دائمة..



واكدت الهيئة إن هذا النجاح عكس حرص القيادة العليا للمؤتمر ممثلة بالشيخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام على إعادة الروح إلى المؤتمر وتفعيل نشاطاته على كافة الاطر والمستويات التنظيمية ..



واكدت ان النجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة وما خرجت به من قرارات وتوصيات اثبت للجميع واحدية المؤتمر وتماسكه وثباته ومواجهته لكافة التحديات .. كما اكدت على فشل كل المحاولات الرامية الى شق الصف المؤتمري من أي طرف كان.



واشادت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام بالقرارات التي اتخذتها الدائمة الرئيسية وبالاجماع ومن ضمنها تجديد ثقتها بقيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق أمين ابو راس كرئيس للمؤتمر الشعبي العام حتى انعقاد المؤتمر العام وانتخاب نواب لرئيس المؤتمر وأمين عام وامينين عامين مساعدين وتصعيد عدد من قيادات المؤتمر إلى عضوية اللجنة العامة.



واكدت الهيئة الشوروية ان المؤتمر الشعبي العام سيبقى ثابتا وقويا ولن تؤثر فيه كل صور واشكال المؤامرات التي تستهدف وحدته والنيل منه.



مهنئة قيادة المؤتمر وجماهيره وحلفائه ومناصريه بهذا النجاح الذي اكد وبالمطلق ان المؤتمر الشعبي هو الحزب الرائد الذي يستمد قوته وثباته من جماهيره الوفية.