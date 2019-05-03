المؤتمرنت -

العواضي يبارك التعيينات الجديدة التي اقرتها دائمة المؤتمر

بارك الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ ياسر العواضي، كل التعيينات والتكليفات التي اقرتها اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها الاعتيادية التي عقدتها بالعاصمة صنعاء، برئاسة الشيخ صادق امين أبوراس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وحضور أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية من عموم محافظات الجمهورية.



وقال الشيخ العواضي في تغريدة له على حسابة في تويتر :" ابارك كل التعيينات التي اقرتها اللجنة الدائمة الرئيسية وكذلك التكليفات التي من حقها اصدارها مؤقتاً حتى يقرها المؤتمر العام بموجب النظام الداخلي، ولم يخب الظن في المشاركين".



ووصف الأمين العام المساعد القرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة الرئيسية بـ "القرارات الموفقة"، وقال: انها لملمت أجزاء مهمة من المؤتمر وتركت الباب موارب أمام الاجزاء الاخرى.



وأكد العواضي أن قرارات اللجنة الدائمة الرئيسية أوصلت شرايين ولم تقطع الأورده.

