المؤتمرنت -

قيادة المؤتمر بتعز تبارك انعقاد وقرارات اللجنة الدائمة الرئيسية

عبرت قيادتا فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز وجامعة تعز عن مباركتهما لانعقاد الدورة الإعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية امس الخميس بصنعاء بحضور اكثر من 800 عضو لجنة دائمة من عموم محافظات الجمهورية ..



واكدتا على اهمية هذه الدورة التي تنعقد في ظل ظروف استثنائية يمر بها المؤتمر والوطن على حدٍ سواء والتي تمثل خطوة نوعية في إطار التوجهات التي تبذلها قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق بن أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام والهادفة إلى إعادة تفعيل النشاط المؤتمري بمختلف تكويناته القيادية والقاعدية ..



واشادتا بالقرارات والتوصيات التي خرجت بها هذه الدورة والتي اثبتت وحدة وتماسك المؤتمر وقدرته على مواجهة مختلف التحديات وانجاز الاستحقاقات المؤتمرية والوطنية .. معتبرة أن المؤتمر سيبقى قويا بقيادته وجماهيره مجسداً حقيقة انه حزب الشعب ..



كما اشادتا في الوقت نفسه باستكمال البنية القيادية العليا للمؤتمر عبر الوسائل الديمقراطية .. وبموجبها تم انتخاب نواب لرئيس المؤتمر وامين عام وامينين عامين مساعدين للمؤتمر الشعبي العام ..



وجددت قيادتا فرعا المؤتمر بمحافظة تعز وجامعة تعز تأييدهما لتلك القرارات التي خرجت بها اللجنة الدائمة والتي تمثل انتقالة كبرى لاستعادة المؤتمر دوره في الساحة الوطنية كقوة سياسية وازنة لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها ..



مهنئة قيادة المؤتمر ومنتسبيه وجماهيره وحلفائه بهذا النجاح الذي كان متوقعا من حزب وطني رائد يصدق جماهيره دوما.

