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مؤتمر شبوة وسقطرى يبارك انتخاب احمد على والزوكا لقيادة المؤتمر

باركت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظات شبوة وسقطرى والمهرة إنعقاد الدورة الإعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية يوم الخميس 2 مايو 2019م، بصنعاء بحضور اكثر من 800 عضو لجنة دائمة من عموم محافظات الجمهورية.



وفي بيانات صادرة عنها ، عبرت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظات المهرة و سقطرى وشبوة عن تأييدها ومباركتها قرارات وتوصيات دورة اللجنة الدائمة 2 مايو 2019م، والتي أثبتت وحدة المؤتمر التنظيمية وقدرته على التماسك ومواجهة التحديات والمؤامرات.



وباركت فروع مؤتمر شبوة وسقطرى والمهرة ، انتخاب غازي احمد على أمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام ، وانتخاب احمد على عبدالله صالح نائبا لرئيس المؤتمر الشعبي العام، وتصعيد عوض عارف الزوكا لعضوية اللجنة العامة ، مباركة كذلك انتخاب يحيى الراعي نائبا لريس المؤتمر ، وانتخاب أمينين مساعدين ، واستكمال البنية القيادية العليا للمؤتمر الشعبي العام عبر الوسائل الديمقارطية.



مؤكدة ان المؤتمر الشعبي العام سيبقى صمام امان الوحدة الوطنية ورافعة العمل السياسي المدني بوسطية واعتدال وقبول للآخر بعيدا عن الغلو والتطرف والنزعات الضيقة .

