المؤتمرنت -

مؤتمرو صنعاء وحجة : قرارات دورة اللجنة الدائمة تاريخية وبداية لمرحلة جديدة

عبرت قيادات واعضاء فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي صنعاء وحجة عن تأييدهم ومباركتهم لقرارات وتوصيات الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعي العام المنعقدة صباح الخميس 2 مايو 2019م، في صنعاء بحضور أكثر من 800 عضوا من اعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية من عموم محافظات الجمهورية.



وبارك مؤتمريو محافظتي صنعاء وحجة لمن نالوا الثقة في تولي مهام جديدة في قيادات المؤتمر العليا والامانة العامة واللجنة العامة، متمنين لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.



واشاد مؤتمريو صنعاء وحجة بانعقاد دورة اللجنة الدائمة في ظروف استثنائية برئاسة رئيس المؤتمر المناضل الشيخ صادق امين أبو راس، وما نتج عن إجتماعها من توصيات هامة ، وقرارات تنظيمية تاريخية ستكون بداية لمرحلة جديدة فى العمل التنظيمى في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

