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مؤتمرو عمران وريمة يباركون قرارات اللجنة الدائمة

باركت قيادة وقواعد المؤتمرالشعبي العام بمحافظتي عمران وريمه نجاح اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها الاعتيادية المنعقدة بصنعاء 2 مايو 2019م، برئاسة الشيخ المناضل صادق امين ابو راس وحضور اكثر من 800 عضوا من أعضاء اللجنة الدائمة .



واعتبر مؤتمريو عمران وريمه انعقاد اللجنة الدائمة في هذه الظروف خطوة هامة من شأنها تشكيل رافداً قوياً لوحدة المؤتمر التنظيمية وتماسكه وتأكيد العمل الديمقراطي القائم على حرية الرأي وتداول السلطة داخل أطر ومكونات المؤتمر الشعبي العام .



وهنأ مؤتمريو ريمه وعمران المنتخبين لقيادات المؤتمر العليا والامانة العامة واللجنة العامة، مباركين لهم نيل الثقة التي هم اهل لها .

