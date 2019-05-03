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أخبار
المؤتمر نت - فلقد مثل انعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية خطوه ستشكل رافداً قوياً لوحدة الحزب وتماسكه وتأكيد العمل الديمقراطي القائم على حرية الرأي وتداول السلطة داخل أطر ومكونات المؤتمر الشعبي العام

تداول داخلي للسلطة .. هيئة المؤتمر الوزارية تبارك قرارات الدائمة
الجمعة, 03-مايو-2019
المؤتمرنت -
تداول داخلي للسلطة .. هيئة المؤتمر الوزارية تبارك قرارات الدائمة
بحضور الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام أعمال الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة صباح امس الخميس الموافق 2 مايو 2019م بالعاصمة صنعاء والتي وقفت امام المستجدات على الساحة الوطنية والنهوض بالاوضاع التنظيمية للمؤتمر وماتم اتخاذه من قرارات ونتائج لاعمال الدورة الاعتيادية التي تضمنها البيان الختامي الصادر عن الدورة.لتطوير البناء التنظيمي للمؤتمر وتعزيز العمل في مؤسسات المؤتمر وسياساته الوطنية

فإن الهيئة الوزارية للمؤتمر تؤيد وتبارك جميع القرارات التنظيمية التي اتخذتها اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها الإعتيادية وأهمها تمسك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ صادق امين ابوراس رئيسا للمؤتمر الشعبي العام

- انتخاب الاخ الشيخ يحيى الراعي نائبا اول لرئيس المؤتمر، والاخوين الدكتور قاسم لبوزة والسفير احمد علي عبدالله صالح نوابا لرئيس المؤتمر، و انتخاب الاخ غازي احمد علي الاحول امينا عاما للمؤتمر، والاخ جابر عبدالله غالب امينا عاما مساعدا ، و الاخت فاطمة الخطري امينا عاما مساعدا لقطاع المرأة

كما تبارك الهيئة الوزارية تصعيد الأخوة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور - عوض عارف الزوكا واحمد المعكر - حسن احمد الهيج - عبدالواحد محمد صلاح - محمد منصور الشوافي الى عضوية اللجنة العامة.
ان الهيئة الوزارية للمؤتمر تؤكد ان حضور عدد 814 عضوا من اجمالي 1226من اعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية ومن مختلف محافظات الجمهورية يجسد مدى فاعلية المؤتمريين في الأستجابة لنداء الواجب التنظيمي واستشعارهم للمسئولية الملقاه على عاتقهم ودليل على قدرة قيادة المؤتمر على تجاوز الصعوبات والمحن .

فلقد مثل انعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية خطوه ستشكل رافداً قوياً لوحدة الحزب وتماسكه وتأكيد العمل الديمقراطي القائم على حرية الرأي وتداول السلطة داخل أطر ومكونات المؤتمر الشعبي العام .

وفي الأخير تجدد الهيئة الوزارية للمؤتمر العهد لله والوطن وللمؤتمر الشعبي العام الوقوف خلف قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق ابوراس لمواصلة السير على اهداف ومضامين الميثاق الوطني وسياسات واهداف المؤتمر الشعبي العام في سبيل ترسيخ الوحدة اليمنية والخيار الديمقراطي وبناء اليمن ارضا وانسانا.








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