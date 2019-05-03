المؤتمرنت -

مؤتمريو إب وذمار يؤيدون قرارات اللجنة الدائمة

أكدت قيادتا فروع المؤتمر في محافظتي إب وذمار، مباركتهم قرارات ومخرجات اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام فى دورتها الاعتيادية أمس الخميس بالعاصمة صنعاء.



وأكد مؤتمريو إب وذمار تأييدهم الكامل ومباركتهم قرارات اللجنة الدائمة الرئيسية.



وأعلن بيانين صادرين عن فرعي المؤتمر الشعبي العام في إب وذمار عن تأييد قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام في المحافظتين ومباركتهم قرارات اللجنة الدائمة الرئيسية ..



وعبروا عن دعمهم ومساندتهم للقرارات، وتأييدهم المطلق لمضامين البيان الختامي الصادر عن اجتماع الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية.



وهنأ مؤتمريو إب وذمار المنتخبين لقيادات المؤتمر العليا واللجنة العامة والأمانة العامة ، مباركين لهم نيل الثقة، ومتمنين لهم التوفيق والسداد في اعمالهم لما فيه مصلحة تنظيمنا الرائد ويمننا الحبيب.



