المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله السودي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله صالح السودي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشاد ابوراس في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد محمد عبدالله السودي، وإخوانه، وآل السودي بمديرية الطويلة محافظة المحويت، بمواقف الفقيد الوطنية ودوره النضالي البارز في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، وفي ترسيخ قواعد وأُسس الدولة اليمنية الحديثة.



وأشار إلى أن الفقيد المرحوم كان من الشخصيات التي كانت تعمل من اجل الوطن والمجتمع طيلة حياته العملية ويحظى باحترام محيطه الاجتماعي القريب والبعيد.



وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعميق المواساة، سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".



