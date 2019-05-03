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المؤتمر نت - وإننا إذ نهنئ ونبارك إجتماعهم، أعلن تأييدي الكامل لما أفضى عنه الإجتماع من قرارات تؤكد عظمة حزبنا وريادته وديمقراطيته، ودعمنا المستمر لقيادة المؤتمر الشعبي العام التي تمضي بنا في الطريق

يحيى صالح : قرارات الدائمة تؤكد ريادة المؤتمر وديمقراطيته
الجمعة, 03-مايو-2019
المؤتمرنت -
يحيى صالح : قرارات الدائمة تؤكد ريادة المؤتمر وديمقراطيته
عبر الاستاذ يحيى محمد عبدالله صالح - عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام- عن مباركته وتأييده لاجتماع ومخرجات وقرارات اللجنة الدائمة في اجتماع المنعقد صباح الخميس 2مايو 2019م، بصنعاء، بمشاركة أكثر من 800 عضوا من أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية،

وفي برقية ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها، إعتبر يحيى صالح، قرارات اللجنة الدائمة تؤكد مجددا عظمة حزب المؤتمر الشعبي العام وريادته وديمقراطيته، وتثبت قدرة المؤتمر على تجاوز التحديات والمؤامرات:

( تأييد ومباركة )
تابعنا بإعتزاز واهتمام شديدين اجتماع اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي انعقد صباح اليوم في عاصمة الصمود صنعاء، بمشاركة كبيرة من الأوفياء المناضلين من أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام.

وإننا إذ نهنئ ونبارك إجتماعهم، أعلن تأييدي الكامل لما أفضى عنه الإجتماع من قرارات تؤكد عظمة حزبنا وريادته وديمقراطيته، ودعمنا المستمر لقيادة المؤتمر الشعبي العام التي تمضي بنا في الطريق الذي شقه الزعيم الشهيد المؤسس علي عبدالله صالح، والتي تثبت بأن المؤتمر سيبقى شامخاً ثابتاً مهما جار الزمن وتأمر المتآمرون عليه.

كل التحية والتقدير لمن حضروا وأجمل التهاني والتبريكات لمن نالوا ثقة المجتمعين وعلى رأسهم الشيخ المناضل صادق أمين ابو راس - رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام ، ونواب رئيس المؤتمر الشيخ يحيى علي أحمد الراعي، والأخ أحمد علي عبدالله صالح، والأخ قاسم راجح لبوزه.

وأهنئ الأخ غازي احمد علي محسن الأحول بمناسبة إختياره أمينا عاماً لحزب المؤتمر الشعبي العام.
كما أبارك تصعيد الإخوة الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، والأخ عوض عارف الزوكا، والأخ احمد صالح المعكر، والأخ حسن احمد الهيج، والأخ عبدالواحد صلاح إلى عضوية اللجنة العامة للمؤتمر، ونحن على ثقة تامة بأنهم سوف يشكلون دفعة و دماء جديدة في قيادة المؤتمر.

اكرر شكري وتهنئتي ومباركتي لما خرج به اجتماع الخميس 2 مايو 2019م، ولنمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف التي آمن بها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الشهيد الأمين عارف الزوكا والمتمثلة في العمل الحزبي الوطني والديمقراطي الوسطي خدمة لله والوطن والشعب وصدقاً لتحقيق تطلعات وأماني شعبنا وحفاظاً على المنجزات التاريخية لشعبنا العظيم وأهمها ثورتي26 سبتمبر 1962 و 14 اكتوبر 1963 والوحدة اليمنية العظيمة 1990 والنهج الديمقراطي الذي أسسه الحزب ومضى عليه طيلة قيادته لدفة الحكم في بلدنا الغالي.

عاش اليمن حراً أبيا منتصر
عاش حزب المؤتمر وقواعده الشعبية الوفية
يحيى محمد عبدالله صالح
عضو اللجنة العامة








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