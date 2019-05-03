المؤتمرنت -

مؤتمريو المحويت ومأرب يشيدون بديمقراطية المؤتمر

عبّرت قيادات وقواعد المؤتمرالشعبي العام في محافظتي مأرب والمحويت، عن تأييدهم ومباركتهم لاجتماع وقرارات وتوصيات اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها الاعتيادية المنعقدة صباح الخميس 2 مايو 2019م، بصنعاء ، بمشاركة واسعة لأعضاء اللجنة الدائمة من عموم محافظات الجمهورية .



وفي برقيات لرئيس المؤتمر الشيخ صادق أمين ابو راس، تقدمت قيادات واعضاء المؤتمر في المحافظتين بأصدق التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة نجاح انعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة المنعقدة يوم 2 مايو 2019م ، والتي توجت بانتخاب الشيخ صادق أمين ابو راس، رئيساً للمؤتمر الشعبي العام، وإلى جانبه كوكبة من قيادات المؤتمر كنواب لرئيس المؤتمر وأمين عام وأمناء عامون مساعدون وأعضاء لجنة عامة،



واعتبر مؤتمريو مارب والمحويت نجاح الدورة وقراراتها دلالة على أن المؤتمر الشعبي العام مؤسس الديمقراطية وممارسها داخل تكويناته التنظيمية القيادية والقاعدية.

