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المؤتمر نت - عبرت قيادات واعضاء فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي صعدة والجوف عن تأييدهم ومباركتهم لقرارات وتوصيات الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعي العام المنعقدة صباح

مؤتمريو الجوف وصعدة يباركون قرارات اللجنة الدائمة
الجمعة, 03-مايو-2019
المؤتمرنت -
مؤتمريو الجوف وصعدة يباركون قرارات اللجنة الدائمة
عبرت قيادات واعضاء فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي صعدة والجوف عن تأييدهم ومباركتهم لقرارات وتوصيات الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعي العام المنعقدة صباح الخميس 2 مايو 2019م، في صنعاء بحضور أكثر من 800 عضوا من اعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية من عموم محافظات الجمهورية.

وبارك مؤتمريو محافظتي صعدة والجوف لمن نالوا الثقة في تولي مهام جديدة في قيادات المؤتمر العليا والامانة العامة واللجنة العامة، متمنين لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

واشاد مؤتمريو الجوف وصعدة بانعقاد دورة اللجنة الدائمة في ظروف استثنائية برئاسة رئيس المؤتمر المناضل الشيخ صادق امين أبو راس، وما نتج عن إجتماعها من توصيات هامة ، وقرارات تنظيمية تاريخية ستكون بداية لمرحلة جديدة فى العمل التنظيمى في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.








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