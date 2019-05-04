المؤتمرنت -

( التصحيح الناصري): قرارات دائمة المؤتمر حكيمة وعظيمة

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من " اللجنة العليا لتنظيم التصحيح الشعبي الناصري"، بمناسبة نجاح انعقاد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، صباح الخميس 2 مايو 2019م، بالعاصمة صنعاء.



وفي البرقية - تلقى المؤتمرنت نسخة منها- وصفت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح الشعبي الناصري، قرارات اللجنة الدائمة للمؤتمر بالحكيمة والعظيمة، والتي جسدت " عظمة المؤتمر الشعبي العام وحكمة قيادته التي حافظت علی هذا الكيان الكبير وقادته بكل حكمة وحنكة واقتدار الی بر الامان برغم التحديات والصعوبات والظروف العصيبة التي مر بها المؤتمر وكافة جماهير شعبنا اليمني الكريم".



وجاء في نص البرقية " ان الروح الوحدوية التي تجسدت في قراراتكم قد نالت احترام شعبنا وفي طليعته كل قواه الوطنية التي ناضلت من اجل تحقيقها وفي سبيلها قدمت التضحيات الجسام".

