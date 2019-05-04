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المؤتمر نت - وفي وقت سابق دعا فنانون ومثقفون يمنيون عبر " المؤتمرنت" الى مواصلة مؤازرة ودعم الفنان اليمني عمر ياسين في الحلقة الاخيرة من البرنامج، وتفاعل ناشطون مع دعوات مؤازرة المتسابق اليمني،

فيديو .. فوز اليمني عمر ياسين بلقب فنان (الزمن الجميل)
السبت, 04-مايو-2019
المؤتمرنت -
فيديو .. فوز اليمني عمر ياسين بلقب فنان (الزمن الجميل)
فاز المتسابق اليمني المتألق عمر ياسين بالمركز الأول في الحلقة الأخيرة من برنامج " الزمن الجميل" على قناة ابوظبي الفضائية، وجاء فوز ياسين الليلة الماضية بإجماع لجنة التحكيم والمصوتين عبر الرسائل النصية.

وكان اليمني المتألق عمر ياسين تأهل لنهائيات برنامج "الزمن الجميل" بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت في الحلقة قبل النهائية،وتأهل إلى جانب المتسابق اليمني للمرحلة النهائية (3) متسابقين آخرين هم : المتسابق المصري محمد شطا، والمغربي علي المديدي، والسعودي موسى معيدي، فيما غادرت البرنامج المتسابقة المصرية صابرين النجيلي نتيجة حصولها على أقل نسبة من تصويت.

وفي وقت سابق دعا فنانون ومثقفون يمنيون عبر " المؤتمرنت" الى مواصلة مؤازرة ودعم الفنان اليمني عمر ياسين في الحلقة الاخيرة من البرنامج، وتفاعل ناشطون مع دعوات مؤازرة المتسابق اليمني، واطلقوا صفحات وهاشتاجات على شبكات التواصل الاجتماعي للتصويت له .


وقدم المتسابق اليمني طيلة مراحل المسابقة اداء متميز، وحظي باشادات واعجاب لجنة التحكيم، واشادت الفنانة أنغام بأدائه، وقالت: "إن أداءه يؤكد تطوره خلال مختلف مراحل البرنامج وهو ما سيكون في مصلحته في المراحل المقبلة".

وكان ياسين قد تأهل لخوض المنافسات النهائية هو وعدد من المشتركين بعد أن اجتاز وبكل جدارة مراحل عدة من بين 100 متسابق من مختلف الدول العربية.








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