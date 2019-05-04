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برلمانية المؤتمر تبارك قرارات اللجنة الدائمة

باركت الهيئة النيابية للمؤتمر الشعبي العام النجاح الكبير الذي حققته الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة صباح الخميس 2 مايو 2019م، بصنعاء بحضور أكثر من 870 عضو لجنة دائمة من مختلف محافظات الجمهورية .



واعتبرت الهيئة النيابية للمؤتمر الشعبي العام انعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية ومخرجاتها في هذه الظروف، محطة تاريخية هامة في سجل المؤتمر الشعبي العام وتاريخه ، وتأكيد جديد على ديمومة المؤتمر وارتباطه الوثيق باليمن ارضا وانسانا وتاريخا، وقدرته على تجاوز التحديات وإفشال كل المحاولات الرامية إلى شق الصف المؤتمري في أي وقت وتحت أي ظرف .



واشادت الهيئة النيابية للمؤتمر الشعبي العام بالقرارات التي اتخذتها الدائمة الرئيسية وبالاجماع، ومن ضمنها تجديد ثقتها بقيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق أمين ابو راس كرئيس للمؤتمر الشعبي العام حتى انعقاد المؤتمر العام واختيار نواب لرئيس المؤتمر وأمين عام وانتخاب امناء مساعدين وتصعيد عدد من القيادات إلى عضوية اللجنة العامة.



واكدت الهيئة البرلمانية التزام اعضائها بمبادئ وبرامج المؤتمر الشعبي العام، والقيم الوطنية العليا، ومصالح وهموم ابناء الشعب اليمني كافة، مجددة العهد لله والوطن وللمؤتمر الشعبي العام الوقوف خلف قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق ابوراس لمواصلة السير على اهداف ومضامين الميثاق الوطني وسياسات واهداف المؤتمر الشعبي العام .

