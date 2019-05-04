المؤتمرنت -

العواضي يبارك من البيضاء انعقاد ومخرجات اللجنة الدائمة

اكد الشيخ ياسر العواضى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، مباركته إجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها المنعقدة صباح الخميس 2 مايو 2019م، بصنعاء، بحضور قرابة 870 عضوا من أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية من عموم محافظات الجمهورية .



وفي برقية بعثها للشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية، بالتزامن مع انعقاد دورة اللجنة الدائمة صباح الخميس 2 مايو الجاري، أكد الشيخ ياسر العواضي وقوفه مع ابو راس واعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية، مجددا العهد والولاء للمؤتمر الشعبي العام ومبادئ الجمهورية .

واعتبر الامين العام المساعد للقطاع التنظيمي ، انعقاد دورة اللجنة الدائمة مثل ضرورة هامة لاعادة احياء روح العمل التنظيمي، ومواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد المؤتمر، مشيرا إلى أن " الالتزام الصارم بمبادئ المؤتمر وبالنظام الداخلي هما صمام الامان الحقيقي للحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية".



( المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص برقية الامين العام المساعد الشيخ ياسر العواضي، لرئيس المؤتمر واعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية يوم انعقادها:



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سم الله الرحمن الرحيم

الأخ المناضل صادق بن امين ابو راس المحترم

الإخوة اعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر



تحية وطنية تنظيمية لكم في هذا اليوم وانتم تعقدون دورة اللجنة الدائمة والتي تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد يمر بها الوطن وتنظيمنا الرائد، خصوصا وان هذه الدورة تنعقد عقب عام ونصف على استشهاد القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح ورفيق الدرب الامين الشهيد عارف الزوكا .



ان انعقاد دورة اللجنة الدائمة اليوم يمثل ضرورة هامة لاعادة احياء روح العمل التنظيمي وبث روح الحياة والامل في مختلف تكوينات واطر المؤتمر ومواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد تنظيمنا وتستهدفه ولذلك فإن الالتزام الصارم بمبادئ المؤتمر وبالنظام الداخلي هما صمام الامان الحقيقي للحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية.



انني أوجه لكم برقيتي هذه وأنا معكم على تراب الوطن و داخل اراضي الجمهورية اليمنية بمحافظة البيضاء في منطقه غالبيتها مؤتمرية خالصة،وحالت الظروف دون حضوري اجتماعكم،



ورغم ذلك فإنني ابارك لكم انعقاد هذه الدورة وأؤكد لكم أنني معكم، وأعاهدكم ان أظل مؤتمريا مخلصاً لليمن وللمؤتمر، ولن أحيد عن مبادئ الجمهورية والمؤتمر، ومبادئ المؤسس الشهيد علي عبدالله صالح ورفيق دربه ودربي اخي الشهيد الامين عارف بن عوض الزوكا.



الاخوة اعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية :



اننا صحيح مطالبون بالقيام بما هو ممكن لتحقيق أهدافنا، ولكننا ملزمون ببذل المستحيل من اجل الحفاظ على مبادئنا وعدم التخلي عنها تحت أي ظرف .



واني على ثقة بأنكم ستكونون عند مستوى المسؤولية وتجسدون صورة مشرفة للحفاظ على النظام الجمهوري والالتزام بالنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه وتفعيل العمل التنظيمي والحفاظ على مضامين الميثاق الوطني ورفض النزعات الجهوية والمناطقية والطائفية البغيضة .



وفق الله الجميع لما فيه خير الوطن ومصلحة التنظيم



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اخوكم /ياسر احمد سالم العواضي

الامين العام المساعد لقطاع الشؤون التنظيمية

