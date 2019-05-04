المؤتمرنت -

اليمن : الاثنين أول أيام شهر رمضان

أعلنت الجمهورية اليمنية أن يوم غدٍ الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الاثنين الموافق 6 مايو2019م.



وقالت دار الإفتاء في بيان لها الليلة "إن يوم غد الأحد الموافق 5 مايو هو المكمل لشهر شعبان نظرا لتعذر رؤية الهلال من قبل اللجنة المكلفة بمتابعة الآهلة ولتأكيد كثير من علماء الفلك بعدم إمكان رؤية هلال شهر رمضان يومنا السبت الموافق 4 مايو"،



واضافت "وإن أول أيام شهر رمضان، سيكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019م عملا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غمً عليكم فأكملوا العدة وفي رواية " عدة شعبان ثلاثين يوما".

