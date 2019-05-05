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المبعوث الأممي غريفيث يصل صنعاء
الأحد, 05-مايو-2019
المؤتمرنت
-
المبعوث الأممي غريفيث يصل صنعاء
وصل إلى مطار صنعاء الدولي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
كان في استقباله مراسيم وزارة الخارجية.
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