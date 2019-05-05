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أخبار
المؤتمر نت - بوارج تقصف حجة والعدوان يواصل خرق الحديدة

بوارج تقصف حجة والعدوان يواصل خرق الحديدة
الأحد, 05-مايو-2019
المؤتمرنت -
بوارج تقصف حجة والعدوان يواصل خرق الحديدة
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما استهدفت بوارج وطائرات العدوان محافظتي حجة وصعدة وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني إصابة مواطنين اثنين بجراح نتيجة قذيفة هاون أطلقها الغزاة والمرتزقة على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ، مبيناً أن قوى العدوان قصفت المنطقة بـ11 قذيفة .

وقصفت قوى العدوان بـ11 قذيفة مدفعية جنوب مدينة التحيتا، و بـ22 صاروخ كاتيوشا و15 قذيفة مدفعية على منطقة الفازة بالمديرية .

وأفاد المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة باتجاه غرب قرية الشجن وشرق وجنوب شرق مدينة الدريهمي، وحلق طيران العدوان الحربي بكثافة في أجواء مديرية زبيد.

وأوضح المصدر أن الغزاة والمرتزقة استهدفوا مطار الحديدة الدولي بأكثر من 28 قذيفة مدفعية وقصفوا منطقة 7 يوليو بقذائف المدفعية، كما قصفوا بـ 6 قذائف هاون أحياء في شارع صنعاء بمدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن بوارج العدوان قصفت بـ 8 صواريخ منطقتي الحرجة وبحيص في مديرية ميدي ، وشن الطيران أربع غارات على مديرية حرض في محافظة حجة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على مديرية الظاهر وثلاث غارات على منطقة بني معاذ بمديرية سحار في محافظة صعدة، كما شن أربع غارات على مجازة في عسير.









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