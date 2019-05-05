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أخبار
المؤتمر نت - استهداف مواقع وتجمعات المرتزقة بعدة جبهات

استهداف مواقع وتجمعات المرتزقة بعدة جبهات
الأحد, 05-مايو-2019
المؤتمرنت -
استهداف مواقع وتجمعات المرتزقة بعدة جبهات
استهدف الجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي في عدد من الجبهات وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أنه تم كسر زحفين واسعين للمرتزقة من عدة مسارات شرق جبل الدود في جيزان بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي وتكبيدهم خسائر فادحة في الارواح والعتاد دون أي تقدم، وتم تدمير جرافة عسكرية للجيش السعودي بصاروخ موجه في وادي ضمط.

وذكر المصدر أن وحدة المدفعية دكت تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وفي الربوعة بعسير، واستهدف الجيش واللجان تجمعاً للمرتزقة بصاروخ موجه قبالة منفذ علب ومصرع عدد منهم.

وأفاد المصدر أن أربعة من مرتزقة الجيش السعودي قتلوا وجرحوا جراء انفجار في رشاحة الشرقية بنجران، وتم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في الأجاشر قبالة نجران، ونفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في الطلعة قبالة منفذ الخضراء ومصرع وإصابة عدد منهم.

وأشار المصدر إلى استهداف مجموعة من المرتزقة أثناء محاولتهم التسلل في جبهة سلبه بمحافظة الجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة حجة استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة شرق جبل النار.








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