المؤتمرنت -

التربية تعلن اصدار أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم اصدار أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لإمتحانات الثانوية العامة "علمي، انجليزي" للعام الدراسي 2018/ 2019م بإجمالي 175ألف و363 طالب وطالبة.



وأكد وكيل قطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو البدء بعملية تسليم أرقام الجلوس لمكاتب التربية والتعليم بالمحافظات. وأشار إلى دور ذلك في تلافي الضغط النفسي الذي كان يتعرض له الطلاب في الأعوام السابقة نتيجة صدور أرقام جلوسهم قبيل الامتحانات سيما في حال وجود أخطاء فيها وما يترتب على ذلك من تشويش لتركيز الطالب وإضاعة وقته نتيجة سعيه لتصحيحها، منوها بالجهود الحثيثة للجنة نظام الشهادة الثانوية لإصدار أرقام الجلوس.



بدوره أكد رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية عبدالسلام الغابري إصدار أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لإختبارات الثانوية العامة للقسم الأدبي وكذا أرقام جلوس حالات الإكمال خلال الأسبوع المقبل.



ووفقا لوكالة سبأ، فقد بين الغابري أن اللجنة أصدرت حاليا ارقام جلوس الطلاب المنتظمين بالقسمين العلمي والانجليزي بالمحافظات بما فيها محافظتي مأرب والجوف والبالغ عددهم 146 الف و608 طالب وطالبة بالاضافة إلى أرقام جلوس طلاب امانة العاصمة التي صدرت في وقت سابق لعدد 28 ألف و 755 طالب وطالبة.

