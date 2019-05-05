الأحد, 05-مايو-2019 الساعة: 06:57 م - آخر تحديث: 06:17 م (17: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
أبو‮ ‬راس‮ .. ‬شخصية‮ ‬الإجتماع‮ ‬المؤتمري
يحيى نوري
ماذا‮ ‬لو؟‮ ‬
حياة‮ ‬إبراهيم‮
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - بعث حزب البعث العربي الاشتراكي - قطر اليمن- برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، وقيادات المؤتمر بنجاح اعمال دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة 2 مايو بصنعاء بحضور

البعث العربي الاشتراكي يشيد بتماسك المؤتمر وإلتئام لجنته الدائمة
الأحد, 05-مايو-2019
المؤتمرنت -
البعث العربي الاشتراكي يشيد بتماسك المؤتمر وإلتئام لجنته الدائمة
بعث حزب البعث العربي الاشتراكي - قطر اليمن- برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، وقيادات المؤتمر بنجاح اعمال دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة 2 مايو بصنعاء بحضور اكثر من 870 من اعضاء اللجنة الدائمة من عموم محافظات الجمهورية .

وفي البرقية اشاد حزب البعث العربي الاشتراكي - قطر اليمن- بتماسك المؤتمر وقيادته الرشيدة ، وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرته الوطنية،

( المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص البرقية:

الاخ العزيز الشيخ صادق امين ابو راس - رئيس حزب المؤتمر الشعب العام ..المحترم
بعدالتحية،،،

يسرني باسمي شخصيا ونيابة عن الرفاق أعضاء القيادة القطرية وقيادات وقواعد حزب البعث العربي الاشتراكي– قُطر اليمن أن أبعث أطيب التهانى ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻴﻜﺎﺕ لكم ومن خلالكم الي الاخوة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام ، بمناسبة النجاح الكبير لاعمال اللجنة الدائمة الرئيسية لحزبكم حزب المؤتمر الشعبي العام في دورتها الاعتيادية المنقعدة صباح الخميس 2مايو 209م، في العاصمة اليمنية صنعاء باعلان تمسكها بكم رئيسا للمؤتمر الشعبي العام، وانتخاب الاخوة الشيخ يحيى علي الراعي نائبا اول لرئيس المؤتمر، والدكتور قاسم لبوزة والسفير احمد علي عبدالله صالح نوابا لرئيس المؤتمر، وغازي احمد علي محسن امينا عاما للمؤتمر الشعبي العام، والاستاذ جابر عبدالله غالب امينا عاما مساعدا، والاستاذة فاطمة الخطري امينا عاما مساعدا للمؤتمر لقطاع المرأة.

لقد تعرضَ حزبكمُ لجملةٍ من التحدياتِ إلاَّ أنهُ وبفضلِ قيادتكمِ الرشيدةِ أبدى تماسكاً وقدرةً على مواصلةِ مسيرته الوطنيةِ،متمنيا للعلاقات الثنائية بين حزبينا البعث والمؤتمر المزيد من التقدم والازدهار.
مع خالص تحياتي وتقديري ومودتي .

اخوكم/
د.خالد السبئي
رئيس مكتب الامانة العامة
لحزب البعث العربي الاشتراكي-قطر اليمن
صنعاء/2/5/2019








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: العدوان يشن سلسلة غارات على صعدة
أخبار: العواضي يبارك انعقاد ومخرجات اللجنة الدائمة
أخبار: اليمن : الاثنين أول أيام شهر رمضان
أخبار: برلمانية المؤتمر تبارك قرارات اللجنة الدائمة
أخبار: فيديو.. فوز اليمني ياسين بلقب(الزمن الجميل)
أخبار: (التصحيح): قرارات دائمة المؤتمر حكيمة
أخبار: هيئة المؤتمر الوزارية تبارك قرارات الدائمة
أخبار: مباركات مؤتمرية بقرارات دائمة المؤتمر
أخبار: اشادات تنظيمية بديمقراطية المؤتمر
اقتصاد: هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوياتها
أخبار: يحيى صالح: قرارات الدائمة تؤكد ريادة المؤتمر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ السودي
أخبار: مؤتمريو إب وذمار يؤيدون قرارات الدائمة
أخبار: مؤتمريو عمران وريمة يباركون قرارات الدائمة
أخبار: مؤتمريو صنعاء وحجة: قرارات الدورة تاريخية
أخبار: مباركات مؤتمرية بإنتخاب أحمد على والزوكا
أخبار: مؤتمر تعز يبارك قرارات الدائمة الرئيسية
أخبار: العواضي يبارك تعيينات اقرتها دائمة المؤتمر
أخبار: شوروية المؤتمر تبارك مقررات اللجنة الدائمة
أخبار: مصرع مرتزقة بهجومين في تعز
رياضة: ليفربول يتعرض لخسارة قاسية أمام برشلونة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب لأقل سعر في أسبوع
وثائق ونصوص: نص البيان الختامي لدورة اللجنة الدائمة الرئيسية
وثائق ونصوص: نص تقرير الامانة العامة في الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة
وثائق ونصوص: نص كلمة رئيس المؤتمر امام دورة اللجنة الدائمة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019