المؤتمرنت -

البعث العربي الاشتراكي يشيد بتماسك المؤتمر وإلتئام لجنته الدائمة

بعث حزب البعث العربي الاشتراكي - قطر اليمن- برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، وقيادات المؤتمر بنجاح اعمال دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة 2 مايو بصنعاء بحضور اكثر من 870 من اعضاء اللجنة الدائمة من عموم محافظات الجمهورية .



وفي البرقية اشاد حزب البعث العربي الاشتراكي - قطر اليمن- بتماسك المؤتمر وقيادته الرشيدة ، وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة مسيرته الوطنية،



( المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص البرقية:



الاخ العزيز الشيخ صادق امين ابو راس - رئيس حزب المؤتمر الشعب العام ..المحترم

بعدالتحية،،،



يسرني باسمي شخصيا ونيابة عن الرفاق أعضاء القيادة القطرية وقيادات وقواعد حزب البعث العربي الاشتراكي– قُطر اليمن أن أبعث أطيب التهانى ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻴﻜﺎﺕ لكم ومن خلالكم الي الاخوة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام ، بمناسبة النجاح الكبير لاعمال اللجنة الدائمة الرئيسية لحزبكم حزب المؤتمر الشعبي العام في دورتها الاعتيادية المنقعدة صباح الخميس 2مايو 209م، في العاصمة اليمنية صنعاء باعلان تمسكها بكم رئيسا للمؤتمر الشعبي العام، وانتخاب الاخوة الشيخ يحيى علي الراعي نائبا اول لرئيس المؤتمر، والدكتور قاسم لبوزة والسفير احمد علي عبدالله صالح نوابا لرئيس المؤتمر، وغازي احمد علي محسن امينا عاما للمؤتمر الشعبي العام، والاستاذ جابر عبدالله غالب امينا عاما مساعدا، والاستاذة فاطمة الخطري امينا عاما مساعدا للمؤتمر لقطاع المرأة.



لقد تعرضَ حزبكمُ لجملةٍ من التحدياتِ إلاَّ أنهُ وبفضلِ قيادتكمِ الرشيدةِ أبدى تماسكاً وقدرةً على مواصلةِ مسيرته الوطنيةِ،متمنيا للعلاقات الثنائية بين حزبينا البعث والمؤتمر المزيد من التقدم والازدهار.

مع خالص تحياتي وتقديري ومودتي .



اخوكم/

د.خالد السبئي

رئيس مكتب الامانة العامة

لحزب البعث العربي الاشتراكي-قطر اليمن

صنعاء/2/5/2019

