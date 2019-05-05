المؤتمرنت -

فروع المؤتمر في المحافظات تهنئ ابو راس بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، برقيات التهاني من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،



وبهذه المناسبة رفعت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات ، باسمائها ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات، أحر وأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية، التي تأتي هذا العام بالتزامن مع التئام طاولة اللجنة الدائمة الرئيسية، ونجاح دورتها الاعتيادية المنعقدة صباح الخميس 2 مايو 2019م في العاصمة صنعاء بمشاركة اكثر من 870 عضوا من اعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية من عموم محافظات الجمهورية.



وفيما اشارت البرقيات الى المواقف الوطنية والسيرة النضالية وقيم الوفاء والثبات ووقوفه في صف الوطن وابناء الشعب، اشادت كذلك، بالادارة الرشيدة والارادة الشجاعة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، خلال عام وبضعة اشهر لتوليه شئون المؤتمر في أحلك الظروف، وفي مرحلة زمنية عاصفة ومصيرية للمؤتمر والوطن اليمني بشكل عام .



وجدد رؤوساء فروع المؤتمر الشعبي العام، تأكيدهم الولاء والوفاء لقيادات المؤتمر الشعبي العام المنتخبة من اللجنة الدائمة، وتمسكهم والتزامهم بمبادئ الميثاق الوطني، ووقوفهم في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.



سائلين المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، (وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار والنماء والأمن والاستقرار)، والنصر المبين لشعبنا وبلادنا على الغزاة والمحتلين والمعتدين ، مبتهلين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى